Художник створює божевільні фотоколажі, які можуть розсмішити будь-кого: найкращі роботи
12 грудня 2021 , 12:01Читать новость на русском
Джерело:інстаграм selftasy
Турецький художник Семіх Іджі розважає та смішить мережу своєю творчістю. Він робить це за допомогою кумедних фотоколажів, в яких поєднує абсолютно неочікувані речі.
Аби отримати настільки влучний та смішний результат, мало бути відмінним майстром фотошопу. Ця справа вимагає ще й величезної уяви та фантазії, аби знаходити спільні деталі в суперечливому. Можна впевнено сказати, що у Семіха такі риси є. Це доводять і 13 тисяч підписників, які стежать за творчістю художника в його інстаграмі.
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