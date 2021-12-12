Художник створює божевільні фотоколажі, які можуть розсмішити будь-кого: найкращі роботи

Турецький художник Семіх Іджі розважає та смішить мережу своєю творчістю. Він робить це за допомогою кумедних фотоколажів, в яких поєднує абсолютно неочікувані речі.

Аби отримати настільки влучний та смішний результат, мало бути відмінним майстром фотошопу. Ця справа вимагає ще й величезної уяви та фантазії, аби знаходити спільні деталі в суперечливому. Можна впевнено сказати, що у Семіха такі риси є. Це доводять і 13 тисяч підписників, які стежать за творчістю художника в його інстаграмі.

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