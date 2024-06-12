Хлопець жорстко пожартував під час спроби зробити пропозицію: помста була солодкою

Пропозиція одруження – це серйозний крок у житті пари. Але дехто, на жаль, здатен зіпсувати навіть такий романтичний та важливий момент.

Так, чоловік у соцмережі Х (твітері) поділився своєю історією про пропозицію. Багато людей не могли не пожаліти хлопця.

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Як розповів хлопець, він повіз свою дівчину до Венеції, аби зробити романтичну пропозицію. Але замість того, аби стати на одне коліно, він вирішив пожартувати. Хлопець вдав, що встає на одне коліно, аби освідчитися, але потім удав, що просто зав'язував шнурки.

Реакція моєї дівчини мене шокувала. Вона сказала:

О, слава Богу, я думала, що ти збираєшся зробити пропозицію.

Зрештою, освідчення так і не відбулося. А пост із розповіддю став вірусним після того, як його поділили, набравши приголомшливі 1,4 мільйона переглядів.

Як на це відреагували люди у коментарях

"Якщо жінка каже "ні" на пропозицію, то стосунки рано чи пізно закінчуються. Кинь її негайно".

"Можливо, це просто збіг і вона не хотіла публічної пропозиції?".

"Те ж саме сталося зі мною в Парижі! Через 5 років вийшла заміж за правильного чоловіка".

"Одружуватися не обов'язково. Жити окремо, на мій погляд, фантастично".

Раніше ми розповідали про жінку, яка ефектно помстилася чоловіку, який під час польоту закинув ноги мало їй не на голову. Пасажирка використала рожевий лак для нігтів і пофарбувала ним всі десять нігтів наглому чоловікові.