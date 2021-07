Хіт "Never Gonna Give You Up" 1987 року перетнув позначку в 1 мільярд переглядів на ютубі

Пісня британського співака і автора пісень Ріка Естлі "Never Gonna Give You Up" стала одним з найвідоміших інтернет-мемів. У середу, 28 липня, вона набрала мільярд переглядів на ютубі.

Одне з популярних відео в мережі ознаменувало важливий історичний момент. Найвідоміший жарт з приманкою і підміною в історії інтернету досяг величезного рубежу – пісня Ріка Естлі "Never Gonna Give You Up" перетнула позначку в 1 мільярд переглядів на ютубі.

Рікроллінг – це жарт, мем, свого роду приманка і перемикання з використанням замаскованого гіперпосилання, що веде на кліп на пісню Ріка Естлі 1987 року "Never Gonna Give You Up". Відео стало інтернет-класикою у 2007 році, коли музичне відео використовувалося як розіграш. Тобто, коли людина клацала на певне посилання, замість цього її перенаправляло на пісню британського співака.

Кліп на пісню Never Gonna Give You Up: дивитись онлайн

Композиція "Never Gonna Give You Up" була випущена у 1987 році та стала світовим хітом. Пісня займала першу сходинку в чартах 25 країн, включаючи США, Великобританію і Німеччину. На ютубі кліп з'явився у жовтні 2009 року. Тож щоб зібрати понад 1 мільярд переглядів, йому знадобилося майже 12 років.

Свого часу Естлі дратувала ідея рікроллінгу. Проте дочка Ріка переконала співака, що це крута концепція, яка до того ж тримала його в центрі уваги через десятиліття після того, як пісня стала хітом. Тому з нагоди перетину мільярдної позначки музикант опублікував на своїй сторінці у твітері відео, в якому назвав цю подію чудовою.

1 мільярд переглядів за Never Gonna Give You Up на YouTube! Дивно, шалено, чудово!,

– прокоментував подію 55-річний Рік Естлі.



Якщо ви ніколи не попадались на цей розіграш, вважайте, що вам пощастило.

