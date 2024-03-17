Гурт СКАЙ їде в концертний тур для порятунку кінцівок поранених бійців: афіша заходів
Один з найпопулярніших рок-гуртів України СКАЙ, чиї пісні стали справжніми рок-хітами, а концерти збирають повні зали, оголошує про початок свого весняного благодійного туру.
Деталі повідомили організатори журналістам 24 Каналу.
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Перший концерт вже відбувся в Миколаєві та зібрав повну залу.
Афіша наступних концертів
Наступні концерти пройдуть у:
- Дніпрі – 18.03,
- Запоріжжі – 19.03,
- Хмельницькому – 29.03,
- Івано-Франківську – 30.03.
У весняному акустичному турі СКАЙ у повному складі виконуватиме як вже відомі хіти "Тебе це може вбити", "Легковажна", "Бест Друг", "Струна", "Подаруй Світло" та інші, так і зіграє нові пісні, що гурт наживо гратиме вперше.
Благодійна складова
Починаючи з лютого 2022 року СКАЙ на своїх концертах зібрав і передав для ЗСУ та Сил Оборони понад 24 мільйони гривень. А цієї весни музиканти планують зібрати кошти на операції на кінцівках для 5 бійців – на кожному окремому концерті пройде збір для одного військового, що є резидентом Національної програми "Врятуй кінцівку", яку реалізує Міжнародний благодійний фонд "Здоровʼя українського народу".
Цей весняний концертний тур покликаний не лише подарувати світло, силу та натхнення нашим шанувальникам, а й зібрати на операції для наших поранених бійців. Друзі, ми з вами на одній хвилі, у нас одна ціль – допомагати військовим задля перемоги. Один концерт – одна операція – одна врятована кінцівка – один врятований захисник. Запрошуємо,
– розповідає фронтмен СКАЙ Олег Собчук.
Під час першого концерту туру в Миколаєві було зібрано кошти на лікування бойової травми солдату Потан Сергію з 53-ї окремої механізованої бригади, який воював на Бахмутському напрямку, займався ремонтом техніки та отримав мінно-вибухове поранення під час мінометного обстрілу. Сергій потребує операції з ендопротезування лівого колінного суглоба.