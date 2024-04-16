У Греції археологи виявили одне з найстаріших еротичних графіті: як воно виглядає

У 2014 році на віддаленому острові Додеканеса Астіпалея, що у Греції, археологи виявили пікантні зображення, вирізані на камені. На них було зображено фалос і напис.

Після ретельного вивчення науковці дійшли висновку, що малюнок являє собою найдавніше у світі еротичне графіті.

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Виявив ці написи професор Андреас Влахопулос, фахівець з доісторичної археології, Він проводив екскурсію для своїх студентів. Графіті були вирізані на вапняку на скелястому півострові, і виглядали монументально.

Про що розповідають малюнки

Ці картинки на скелі розповідають про сексуальні стосунки між двома чоловіками в Стародавній Греції. У той час гомосексуальність не вважалася табу, проте знахідка на Астипалеї проливає світло на дуже інтимні аспекти життя того часу.



Давні зображення / Фото NV

Напис на скелі містив ім'я "ДІОН" і фразу "Нікасітімос тут сидів на Тіміоні". Ці записи написані грецьким алфавітом, розробленим у 8 столітті до нашої ери. Незвично, що еротичні наскельні малюнки збереглися протягом тисячоліть, попри вплив погодних умов і морської ерозії.

Раніше на території бази ВПС США знайшли стоянку стародавніх людей, вік якої оцінили у 8200 років. База прилягає до Національного парку "Білі піски", який відомий своїми гіпсовими піщаними дюнами кольору слонової кістки і тим, що тут збереглися найстаріші з відомих слідів людини в Північній Америці, залишені 23 000 років тому.