Головоломка тижня: скількох героїв 90-х ви впізнаєте

Барвистий вибух попкультури 90-х, ретельно намальований в Microsoft Paint, опублікував у твітері ілюстратор Jim'll Paint It. І це, напевно, найпотужніша головоломка такого жанру.

Jim'll Paint It – художник з Бристоля, Англія. Він відомий своїм популярним проєктом в соціальних мережах, де, використовуючи архаїчну версію Windows Paint, створює твори мистецтва для самих різних клієнтів, таких як National Geographic і Transform-A-Snack, The Guardian, The Independent, Vice тощо.

Коли Джим не малює, він любить дивитися маловідомі фільми жахів і грати в старі відеоігри. А потім їх малювати. Так, ілюстратор зобразив на одному неймовірно великому полотні в одній картинці грандіозну кількість героїв кіно, мультфільмів та MTV 1990-х років.

Тож тепер читачам Розваги 24, які пережили лихі 90-ті, є чим зайняти себе у вечір п'ятниці – розібратися, хто ці всі люди, тварини, предмети на ілюстрації художника.

Всі герої та лиходії вашого дитинства 90-х зібралися разом на найбільший нелегальний рейв, якого ніколи не було,

Головоломка тижня: скількох героїв 90-х ти впізнаєш / Фото твітер Jim'll Paint It