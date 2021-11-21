До одного з найбільш очікуваних свят року – Різдва – залишилося не так багато часу. І потрібно встигнути підготуватись.

Головоломки у стилі "Шукай та знаходь" від угорського художника Гергея Дудаша – це розвага, яка полягає в тому, щоб знайти на зображеннях приховані речі. Його ілюстрації миттєво стають вірусними та блискавично поширюються у соціальних мережах.

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Відомий ілюстратор напередодні будь-яких свят завжди тішить своїх шанувальників новими викликами, і пропонує загадки, які характеризують майбутню подію.

У наступному яскравому і деталізованому зображенні, яке покликане обдурити око, Гергей Дудаш пропонує знайти різдвяну шкарпетку і капелюх Санти, які приховані серед різних предметів, що пов'язані з Різдвом. Тож налаштуйте свої навички концентрації та детально розгляньте кожну частину ілюстрації.



Головоломка тижня: Різдвяний виклик – чи знайдете ви шкарпетку і капелюх Санти / Фото The Dudolf

Невеличка підказка! І капелюх Санти, і різдвяна шкарпетка, які вам потрібно знайти, червоні, тож зосередьтеся на пошуку предметів саме цього кольору.



Головоломка тижня / Фото The Dudolf

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Так де ж були наряди Санти? На наступному зображенні представлена відповідь.



Різдвяний виклик – чи знайдете ви шкарпетку і капелюх Санти / Фото The Dudolf