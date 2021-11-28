Головоломка тижня: надскладне завдання – чи знайдете ви чотирьох півників і яблуко
Джерело:The Dudolf
Хто з нас не любить вирішувати головоломки. Хтось надає перевагу математичним рівнянням, а хтось ілюстраціям з прихованими об'єктами.
Гергей Дудаш – угорський ілюстратор, який малює головоломки з картинками, в яких заховані крихітні деталі. Художник публікує свої роботи на своєму сайті, у соціальних мережах та у книзі. Ці милі яскраві й іноді трохи складні загадки – хороша розвага як для дорослих, так і для дітей.
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Десь тут серед курочок причаїлися 4 півники, крім того – художник вирішив ускладнити задачу та сховав серед свійських птахів яблуко. Підказка – воно червоне!
Головоломка тижня: надскладне завдання – чи знайдете ви чотирьох півників і яблуко / Фото The Dudolf
Головоломка тижня / Фото The Dudolf
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Якщо вам все-таки не вдається знайти всі об'єкти, як завжди відповідь внизу. Просто прокрутіть колесо мишки.
Надскладне завдання – чи знайдете ви чотирьох півників і яблуко / Фото The Dudolf