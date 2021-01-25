Усі ми знаємо, що законодавство окремих штатів США переповнене кумедними та безглуздими законами, які, на перший погляд, не піддаються логічному поясненню. Проте, якщо копнути глибше – можна зрозуміти причини багатьох заборон.

Джерело: New York Post

Влада американського міста Кі-Вест у штаті Флорида прийняла закон про заборону підгодовування вуличних курей у першому читанні. Це рішення ще не остаточне – щоб закон набув чинності, необхідно провести ще одне голосування. Проте держслужбовці говорять, що вони рішуче налаштовані довести розпочате до кінця.

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Бродячі кури – дуже розповсюджене явище у Кі-Весті. Їх вважають символом міста, тому птахи безперешкодно гуляють вулицями міста та вільно себе почувають. Розглянути заборону довелося через те, що мешканці почали скаржитися на агресивну поведінку курей.

Кури можуть переносити та розповсюджувати хвороби, шкодити приватній власності та залишати за собою велику кількість фекалій,

– мовиться у законі.

Мешканці та гості міста люблять підгодовувати курей "людською" їжею. Схоже, що птахи настільки звикли до багатого та різноманітного раціону, що почали нав'язливо вимагати чергової порції частування. Вони збираються великими зграями та чатують поблизу домівок людей, які їх годують, а коли отримують їжу – залишають після себе бруд та безлад.



Кури у Кі-Весті / Фото FLKEYSNEWS

Одне подружжя розповіло комісарові, що кури напали на них під час прибирання за собакою. За їхніми словами, птахи подумали, що собачі екскременти – це їжа, і накинулися на них. Також люди скаржаться на те, що агресивні птахи можуть виривати з рук попкорн та картоплю фрі.

Якщо закон набуде чинності, кожен порушник, який годуватиме вуличну курку, отримає штраф – від 250 до 500 доларів (від 7 до 14 тисяч гривень).

Декого із мешканців стурбувала заборона – вони хвилюються, що птахи голодуватимуть. Проте експерти запевняють, що у Кі-Весті достатньо комах, що прогодувати усіх курей у місті.