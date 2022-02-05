Дивовижна реалістичність: художник майстерно вплітає свої картини в краєвиди

Американський художник, який часто влаштовує пленери на природі, демонструє свої витвори мистецтва у порівнянні з навколишньою природою. Його картини ніби доповнюють пейзажі, повторюючи ракурси та кольористику.

Митець Джеремі Семс досліджує краєвиди навколо свого будинку та створює насичені реалістичні картини. Чоловік працює в Арчдейлі, штат Північна Кароліна, який відомий своїми мальовничими пейзажами – у художника є безліч локацій, якими можна надихатися.

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Щоб створити картину, митець спочатку вивчає навколишні території та шукає натхнення у просторі. Те місце, яке викликає в нього емоції, буде відтворене на полотні.

Свої витвори художник порівнює з реальністю / Фото Джеремі Семс

Це починається з невеликої подорожі, будь то похід місцем природної самотності з усіма запахами та прохолодним вітерцем, або ж просто прогулянка вулицею з мелодіями міського життя,

– розповів Семс.

Знаходячи відповідне місце, художник переносить свої враження на полотно – створює сублімаційні картини.

Що таке сублімація У психології сублімація – це один із захисних механізмів людини, який полягає у подоланні внутрішніх переживань через перенаправлення енергії – у тому числі і на мистецтво. Художник, який переносить свою напругу чи враження на полотно, займається сублімацією – перенаправленням емоцій на папір.

Семс малює свої картини акрилом / Фото Джеремі Семса

Семс малює піднесені та реалістичні пейзажі, які передають енергетику місця. Спираючись на природну палітру кольорів, митець за допомогою акрилу створює дещо розмиті зображення. Таким чином художник передає мрійливість та розслабленість композицій.

Картини митця / Фото Джеремі Семса

За словами Джеремі Семса, найбільше його приваблюють багатошарові та фактурні місця – за допомогою контрасту кольорів та гри зі світлом художник зображає місцини, які мають природні особливості, а також локації, які змінили людська рука.

Незалежно від того, що привертає мою увагу, є щось правдиве в пейзажі. Це одна з причин того, що я дуже мало редагую композицію на своєму полотні. Натомість я намагаюся зобразити суть того, що спочатку мене зацікавило,

– зазначив художник.

Картини митця / Фото Джеремі Семса

Свої твори митець демонструє на сторінці в інстаграмі. За його творчістю слідкують майже 20 тисяч підписників.

Картини митця / Фото Джеремі Семса

Картини митця / Фото Джеремі Семса