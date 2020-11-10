Десятирічна дівчинка влаштовує барабанні двобої з лідером Foo Fighters: відео підкорюють мережу
Десятирічна дівчинка з Великобританії Нанді Бушелл зі своїми барабанними каверами на популярні рок-хіти стала справжньою сенсацією соціальних мереж в 2020 році.
Відео на YouTube-каналі юної барабанщиці набирають мільйони переглядів. Грою дівчинки захоплюються Ленні Кравіц, Флі. Том Морелло, гітарист Rage Against The Machine, подарував зірці YouTube легендарну гітару – Fender Stratocaster зі своїм автографом. Але заповітною мрією Нанді було зіграти з Дейвом Гролом – барабанщиком гранж-гурту Nirvana, вокалістом, ритм-гітаристом та засновником гурту Foo Fighters. І завдяки The New York Times ця зустріч таки відбудеться.
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У серпні 2020 року Нанді записала кавер на пісню Foo Fighters "Everlong", для виконання якого їй знадобилося лише три дні, і жартома викликала Дейва Грола взяти участь в битві на барабанах. Нанді зізнається, що вона фанатка Грола, тому що "він дуже старанно лупить по установці", і це їй страшенно подобається.
Моя мрія – одного разу поджеймити разом з Дейвом Гролом, Тейлором Хоукінсом і всіма Foo Fighters! Містер Грол, я б хотіла битися в барабанному батлі з вами! Обожнюю пісню "Everlong", її непросто грати, тому що вона дуже швидка. Але це дуже ВЕСЕЛО!
– написала Нанді в своєму twitter.
Дейв Грол не забарився з відповіддю на виклик дівчинки. Так зав’язався справжній двобій між відомим музикантом та юною барабанщицею. Згодом з’явився спільний кавер Грола і Бушелл на "Dead End Friends" гурту Them Crooked Vultures. Але і це не все: Дейв – тато трьох доньок, і саме вони допомогли йому виконати пісню, яку той присвятив Нанді.
Дейв Грол та Нанді Бушелл / Фото The New York Times
Після низки музичних батлів та викликів, які Нанді та Грол кидали один одному, їм вдалося зустрітися і поговорити в режимі реального часу. Ця бесіда була організована The New York Times, а запис відеодзвінка Нанді розмістила на своєму каналі в YouTube.
Під час цієї розмови Грол запропонував записати разом з Нанді пісню, яку вони виконуватимуть разом на концертах Foo Fighters. Звісно, що від такої пропозиції Нанді не могла відмовитись.
Але це виконання повинно бути в кінці виступу, тому що ти збираєшся вкрасти шоу,
– жартома сказав Грол.
Після розмови Нанді зізналася, що ця зустріч була одним з кращих вражень у її житті. Вона не вірить у своє щастя. І з нетерпінням чекає, як містер Грол відповість на її останнє відео двобою, адже ця епічна битва не завершена і наступний хід за ним.
Дивіться кавер на пісню "In Bloom" легендарного гурту Nirvana у виконанні Нанді Бушелл:
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