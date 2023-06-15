24 Канал підібрав 5 локацій, які найкраще підійдуть для відпочинку в літній сезон цього року. Про їхні переваги, розповідаємо далі.

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1. Місто Яремче

Невелике та затишне місто Яремче – неофіційна столиця Прикарпаття, яку обов’язково варто відвідати. Місцевість вражає не тільки красою природи, а й різноманіттям цікавих місць.

Наприклад, візитівка Яремче – каскадний водоспад "Пробій". Його висота всього 3 – 5 метрів, але за потужністю потоку, він займає перше місце серед водоспадів у Карпатах.

Водоспад "Пробій" – візитівка Яремче / Фото Kamendvir

Милуватися ним можна абсолютно безкоштовно. Місцеві говорять, що біля гірського водоспаду відчувається неймовірна енергетика. Тут можна набратися життєвої сили, а згодом – відчути як усі проблеми змиває водою.

До речі, Яремче відоме своїми екстремальними видами відпочинку – велотуризм, катання на конях, рафтинг, походи в гори, роуп-джампінг та багато іншого. Тож любителям активного часопроведення точно буде чим зайнятися.

Для тих, хто шукає більш атмосферне місце, радимо відвідати скелю Слон, що розташована на схід від центральної частини Яремче.

Скеля Слон вражає масштабністю / Фото Rest.guru

Якщо придивитися до силуету скелі, то можна і справді розгледіти силует слона. До того ж тут чимало водойм, рівнин та просторих зелених галявин, які дозволять просто відключитися від міської метушні.

2. Озеро Синевир

Синевир – найбільше гірське озеро Карпат / Фото Karpaty.love

Це найромантичніше і найкрасивіше місце з водоймою в Карпатах, яке ще називають "Морське око". Озеро розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря. Відомо, що чарівна місцина утворилася внаслідок потужного землетрусу, що відбувся 10 тисяч років тому. Внаслідок зсуву улоговина наповнилась водою з трьох гірських струмків.

Завдяки кристальній чистоті води можна побачити як в озері плаває форель. А ще Синевир входить у топ-7 природних чудес України.

До речі, Синевир розташований на території заповідника, де можна побачити тварин та рослин, які занесені до Червоної книги. А неподалік озера знаходиться унікальне та єдине в країні місце – центр реабілітації бурих ведмедів. Тому відпочинок сподобається як дорослим, так і дітям.

Ведмеді мають гарні умови для проживання / Фото Synevyr-park

3. Місто Свалява

Свалява сподобається любителям спокійного відпочинку / Фото Guide.karpat

Це відомий еко-курорт, який знаходиться в долині річки Латориця. Місце відоме своїми мінеральними джерелами "Свалява", "Поляна квасова", "Лужанська-4", "Лужанська-7", так що сюди рекомендують їхати, щоб покращити своє здоров'я.

Також варто подивитися міську ратушу, костел, а ще найцікавіше – лемківська дерев’яна церква. Любителі тиші та спокою оцінять це місто та відпочинуть на всі 100%!

4. Село Шешори

Шешори − срібний курорт Гуцульщини / Фото Huculia.info

Шешори – мальовниче село в Косівському районі. Його називають срібним курортом Гуцульщини і не просто так! Щороку сюди приїжджає величезна кількість туристів, аби відпочити на пляжі в центрі.

Також можна насолодитися красою декількох Шешорських водоспадів, які розташовані на річці Пістинці в межах центральної частини місцевості. Користується популярністю серед туристів і екскурсії до печери Довбуша та полонина Росохата.

Полонина Росохата – гарне місце для відпочинку / Фото Huculia.info

До речі, на полонині є автентична колиба, де є сироварня. Там місцеві багато років готують домашній сир, масло, вурду, бринзу і можуть з радістю пригостити туристів.

5. Озеро Лебедин

Лебедин – перлина Косівщини / Фото Bezviz

Озеро Лебедин, або його ще називають Лебедине знаходиться на висоті 650 м серед букового лісу і є заповідною зоною з 1978 року. Там налічується близько 17 видів рослин, які занесені до Червоної книги України.

Цікаво, що це лісове озеро оповите багатьма легендами про лебедине кохання бідного хлопця та багатої дівчини. Закохані ніби хотіли побратися, але батьки дівчини не погоджувались приймати у сім’ю бідного зятя і не давали згоди на весілля. Тоді молоді у безвиході втекли далеко в гори, натрапили на це озеро і в ньому повінчалися навіки, бо хотіли залишитися вірними одне одному, як лебеді. Тож ця місцевість точно варта вашої уваги.