Затишні місця для відпочинку з дітьми: тематичні парки, які варто відвідати в Україні

Нарешті почалися літні канікули, а це означає ще більше часу з дітьми та нові спогади і пригоди. Україна багата на різноманітні місця для сімейного відпочинку, де діти можуть насолоджуватися розвагами, а батьки – затишком і комфортом.

Наша країна пропонує безліч варіантів для незабутніх сімейних подорожей. Надихайтеся на подорожі разом з Розваги 24.

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На жаль, зараз через повномасштабне вторгення Росії в Україні майже не існує безпечних місць. Ворог цинічно обстрілює цивільні міста, гатить по житлових районах та торгових центрах. І лише завдяки мужності наших захисників і захисниць ми можемо жити у відносній безпеці.

Перед тим, як вирушити кудись обов'язково проаналізуйте безпекову ситуацію у регіоні. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги та бережіть себе!

Парк "Київська Русь"

Парк розташований неподалік від Києва. Цей тематичний парк переносить відвідувачів у часи середньовічної Русі. Там можна побачити реконструкції давніх будівель, насолодитися театральними виставами та різноманітними майстер-класами. Діти будуть у захваті від можливості побувати у справжніх середньовічних костюмах, а також взяти участь у цікавих іграх та конкурсах.

Як дістатися: Дістатися до Древнього Києва можна громадським транспортом або власним автомобілем. Час у дорозі власним авто з Києва займе приблизно 45 хвилин.

Князівство Київська Русь на Google Maps – за посиланням.



Парк "Київська Русь" / Фото із сайту парку

Ландшафтний парк "Софіївка"

Цей парк в Умані – справжня перлина серед природних пам'яток України. Прогулянка затишними алеями парку – це справжнє задоволення для всієї родини. Величезні дерева, мальовничі квітники і скульптури створюють атмосферу спокою і гармонії. Алеї парку об'єднують різні його частини, ведучи відвідувачів до найцікавіших куточків "Софіївки". Під час прогулянки можна насолоджуватися співом птахів та ароматами квітів, що створює незабутню атмосферу єднання з природою.

Парк відомий своїми численними озерами та водоспадами, що додають йому особливого шарму. Серед них – Нижнє та Верхнє озера, які пов'язані між собою водними каналами. Вода в озерах настільки прозора, що можна побачити риб. А водоспади зачаровують своєю красою і потужністю, створюючи приємний шум, що додає відчуття спокою та релаксації.

Як дістатися: Дістатися до парку "Софіївка" в Умані можна кількома способами: громадським транспортом або власним автомобілем. З Києва, Одеси або Львова ви можете доїхати до Умані автобусом або поїздом. Якщо ви подорожуєте власним автомобілем, час у дорозі з Києва до Умані займе приблизно 3 години.

Ландшафтний парк "Софіївка" на Google Maps – за посиланням.

Фентезі-парк "Казкова Поляна"

Фентезі-парк "Казкова Поляна", розташований у Києві, є ідеальним місцем для сімейного відпочинку, де кожен відвідувач може зануритися у чарівний світ казок. Це місце, де мрії оживають, а діти та дорослі можуть насолоджуватися магічною атмосферою та розвагами.

На території парку розміщені великі фігури улюблених казкових персонажів, які створюють атмосферу справжньої казки. Діти можуть побачити своїх улюблених героїв у натуральну величину, сфотографуватися з ними та відчути себе частиною їхніх пригод. Ці фігури створюють неповторний антураж та роблять прогулянку парком захопливою та веселою.

Як дістатися: До парку можна доїхати на міському транспорті. Від станції метро "Академмістечко" курсує автобус №97, який зупиняється неподалік від парку. Також можна скористатися маршрутними таксі, які прямують у напрямку парку. Зупинка громадського транспорту розташована в безпосередній близькості до входу у парк.

Якщо ви подорожуєте власним автомобілем, дорога до парку "Казкова Поляна" з центру Києва займе приблизно 30-40 хвилин, залежно від трафіку.

Фентезі-парк "Казкова Поляна" на Google Maps – за посиланням.

Замок Шенборнів

Замок оточений розкішними парками та садами, які є ідеальним місцем для прогулянок і відпочинку. Парк біля замку створений за принципом англійського ландшафтного стилю і охоплює безліч рідкісних рослин, мальовничих алей та тихих куточків для релаксації. Прогулюючись цими парками, ви зможете насолодитися природою, відпочити на лавочках під старими деревами та насолодитися чудовими краєвидами на околиці.



Замок Шенборнів / Фото "Карпатіум"

На території замку розташований музей, де можна дізнатися більше про історію та культуру цього місця. Експозиція музею включає в себе унікальні артефакти, старовинні меблі, предмети побуту та мистецтва, що розповідають про життя замку та його мешканців.

Як дістатися: Зі Львова або Ужгорода можна дістатися до замку на автобусі або поїзді до міста Мукачево. Від Мукачево до замку курсують місцеві автобуси або таксі, які довезуть вас безпосередньо до місця призначення.

Якщо ви подорожуєте власним автомобілем, час у дорозі з Львова до Замку Шенборнів займе приблизно 3 години, а з Ужгорода – близько 1,5 години.

Замок Шенборнів на Google Maps – за посиланням.

Як бачите, Україна пропонує безліч затишних місць для відпочинку з дітьми, де кожна сім'я знайде щось для себе. Тематичні парки, природні заповідники, історичні пам'ятки – все це допоможе створити яскраві спогади та забезпечити чудовий відпочинок для всієї родини. Проводьте час разом, досліджуйте нові місця і насолоджуйтесь кожною миттю, проведеною з дітьми.