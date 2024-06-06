Парки Львова: де погуляти подалі від міської метушні

Львів захоплює своєю архітектурною спадщиною та культурними скарбами. Але це місто також має, що запропонувати любителям парків.

Де прогулятися зеленими алеями у Львові – читайте у матеріалі Розваги 24.

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Ось кілька найкращих парків Львова, де можна погуляти подалі від метушні міста.

Стрийський парк

Це один з найстаріших та найгарніших парків Львова. Заснований у 1879 році, він займає площу понад 60 гектарів і пропонує відвідувачам мальовничі алеї, розлогі галявини та озера з лебедями.

Чому варто відвідати:

Релакс: Просторі території парку дозволяють знайти затишний куточок для спокійного відпочинку.

Просторі території парку дозволяють знайти затишний куточок для спокійного відпочинку. Природа: Парк багатий на різноманітну флору, що робить його ідеальним місцем для прогулянок та пікніків.

Парк багатий на різноманітну флору, що робить його ідеальним місцем для прогулянок та пікніків. Історія: Тут збереглися старовинні архітектурні елементи та скульптури, які додають особливого шарму.



Стрийський парк / Фото з інстаграму vidviday

Парк "Знесіння"

Це природоохоронна територія, що розташована на схилах Високого Замку. Він охоплює понад 300 гектарів і є одним з найбільших парків міста.

Чому варто відвідати:

Види: З вершини парку відкривається неймовірний краєвид на Львів та його околиці.

З вершини парку відкривається неймовірний краєвид на Львів та його околиці. Активний відпочинок: Парк пропонує різноманітні маршрути для пішохідних прогулянок, бігу та велоспорту.

Парк пропонує різноманітні маршрути для пішохідних прогулянок, бігу та велоспорту. Природна краса: Тут збереглися рідкісні рослини та тварини, що робить парк ідеальним для екологічних екскурсій.

Ботанічний сад Львівського університету

Це фантастичне місце, де можна насолодитися красою рідкісних та екзотичних рослин. Він розташований на вулиці Черемшини та займає площу близько 18 гектарів.

Чому варто відвідати:

Екзотика: Тут зібрано багато рідкісних рослин, що робить відвідування саду справжньою ботанічною подорожжю.

Тут зібрано багато рідкісних рослин, що робить відвідування саду справжньою ботанічною подорожжю. Науковий інтерес: Сад є науково-дослідницькою базою, тому тут часто проводяться цікаві заходи та екскурсії.

Сад є науково-дослідницькою базою, тому тут часто проводяться цікаві заходи та екскурсії. Спокій: Це чудове місце для тих, хто шукає затишку та релаксації.



Ботанічний сад / Фото lviv.travel

Парк Івана Франка

Це найстаріший парк Львова, заснований у XVII столітті. Він розташований поруч з університетом імені Івана Франка, що надає йому особливого інтелектуального шарму.

Чому варто відвідати:

Історичність: Парк зберіг багато історичних пам’яток та архітектурних елементів.

Тиха атмосфера: Попри центральне розташування, тут завжди можна знайти спокійний куточок для відпочинку.

Культурна спадщина: Тут часто проводяться культурні та освітні заходи, що робить парк ще привабливішим.



Парк Івана Франка / Фото з інстаграму "Доктор Тарас"

Снопківський парк

Снопківський парк розташований неподалік центру міста, але при цьому він залишається тихим та затишним місцем для відпочинку. Парк охоплює площу понад 50 гектарів і пропонує численні алеї та затишні куточки.

Чому варто відвідати:

Затишок: Це місце менше відвідують туристи, тому тут завжди можна знайти спокій.

Це місце менше відвідують туристи, тому тут завжди можна знайти спокій. Прогулянки: Затишні алеї парку ідеально підходять для піших прогулянок і медитацій.

Затишні алеї парку ідеально підходять для піших прогулянок і медитацій. Спорт: У парку є спортивні майданчики та зони для активного відпочинку.

Як ви бачите, Львів має чим здивувати. Його парки – це справжні оазиси спокою та природи серед міської метушні. Незалежно від того, чи шукаєте ви місце для спокійної прогулянки, пікніка або ж активного відпочинку, парки Львова задовольнять ваші потреби та допоможуть знайти гармонію з природою.