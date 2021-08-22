У Чорногорії розпочалися змагання з ліні: що отримає переможець

Ось уже 10 років поспіль в Чорногорії традиційно проводять змагання з ліні, і 20 серпня розпочалися чергові. У них беруть участь 8 конкурсантів, які відпочивають і змагаються за грошовий приз.

Умови конкурсу

За умовами змагань, учасники можуть спати, їсти, пити, читати книги та спілкуватися з іншими, не покидаючи свого місця. Але кожні 8 годин їм дозволено вставати, аби сходити до вбиральні. Це правило додали цього року.

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Переможцем стане той, хто зможе пролежати у такому режимі найдовше. Він і отримає грошовий приз – 300 євро (9350 гривень). За словами організаторів, так учасники можуть заробити гроші найпростішим у світі способом.



Головне на конкурсі – не вставати з місця / Фото RTCG

Історія змагань з ліні

Організатор конкурсу Мічо Благоєвич розповів, що ідея проведення змагань виникла десять років тому через стереотип про те, що більшість чорногорців – ліниві люди. Він захотів зруйнувати його і показати, що заробляти гроші можуть навіть ті, хто просто лежить кілька днів поспіль.

Проте люди вирішують взяти участь у таких нестандартних змаганнях не лише через грошову винагороду. Вони приходять за відпочинком та спілкуванням. Адже тут можна не поспішаючи насолодитися мальовничою природою, захопливою книгою та цікавою розмовою. А можна й просто поспати досхочу, щоб відпочити від швидкого ритму життя.

Я прийшов сюди заради спілкування, і мені подобається проводити час на природі. Звичайно, приз чималий, і я тут, бо розраховую на перемогу. Але якщо цього не відбудеться – я вже познайомився з новими людьми і отримав новий досвід,

– розповів учасник змагань з ліні Марко.

Чинний рекорд цього конкурсу – 52 години. Його встановили ще тоді, коли не було перерви на туалет, тож цьогоріч можна очікувати нового рекорду.

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