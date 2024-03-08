Точна копія: чоловік зустрів у літаку свого "клона" – вражаюче фото

Чи замислювалися ви коли-небудь про те, скільки людей на планеті є вашою точною копією? А от 58-річному Марку Гарлану пощастило зустріти таку людину.

Сталося це 2 березня під час польоту з Лондона до Бангкока.

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Гарланд якраз проходив реєстрацію на свій рейс, коли агенти на посадці з подивом сказали йому, що він уже зареєструвався. Лише пізніше співробітники зрозуміли, що одним рейсом летіли два Марка Гарланди.

Другим був 62-річний чоловік з Вормлі, Брістоль, який був точною копією свого молодшого колеги зі схожими рисами обличчя та такою ж лисиною. Марк-молодший пояснив, що співробітник стійки реєстрації, очевидно, не вказав номер бронювання і натомість зареєстрував свого двійника, що спочатку спричинило у нього певне хвилювання.

Я простояв біля стійки реєстрації 40 хвилин, поки вони намагалися розв'язати проблему, – сказав співробітник аеропорту.



Чоловік зустрів свого двійника на борту літака / South West News Service

Коли двійники зустрілися, то були шоковані, але вони мали однаковий вигляд, риси обличчя, одяг та навіть імена. Старший Марк був приголомшений цією зустріччю, вигукуючи:

"Це було безумство – я ніколи не бачив нічого подібного. Я підходжу до столу і бачу хлопця, який має такий самий вигляд, як я, але він трохи більший за мене".

Молодший і старший Марк випадково вирішили поїхати до Таїланду на канікули на 4 і 3 тижні відповідно. І на цьому щасливий випадок не закінчився: коли пара сіла у літак, вони виявили, що сидять поруч один з одним.

Вони спілкувалися протягом 11,5-годинного польоту, під час якого зрозуміли, що у них є набагато більше спільного, ніж просто збіг імен і зовнішності.