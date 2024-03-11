Чоловік заробляє хороші суми завдяки своїм ногам: що він вигадав

Чоловік, на ім'я Джордж вигадав доволі незвичний спосіб заробітку за допомогою своїх ніг. Він має босоногий спосіб життя ще з 2021 року.

Згодом Джордж вигадав, як це можна монетизувати.

Дивіться також Прокидання о 5 ранку: чи справді тренд з мережі робить тебе продуктивнішим

З чого все почалося

Джордж прагнув здобути глибший зв'язок з природою, тому і вирішив відмовитися від взуття. Цей вибір не лише позитивно вплинув на його власне благополуччя, а й привів до знайомства з його дівчиною, створивши між ними унікальний зв'язок. Хоча спершу не всі рідні Джорджа позитивно поставилися до його вибору.

Але Джордж переконаний, що босоногий спосіб життя значно покращив його психічне здоров'я, допоміг позбутися деяких проблем і загалом покращив його самопочуття.



Як заробляє Джордж / Фото Mirror

Як чоловік почав заробляти

У соціальних мережах пригоди Джорджа швидко привернули увагу багатьох людей, що призвело до пропозиції монетизувати його спосіб життя на OnlyFans.

OnlyFans – це онлайн-платформа з підпискою, яка дозволяє творцям контенту монетизувати свою оригінальність шляхом продажу відео, фотографій та інших матеріалів своїм підписникам. Відома своєю популярністю серед моделей для дорослих, OnlyFans також використовується музикантами, художниками, фітнес-тренерами та іншими творцями для надання ексклюзивного контенту своїм фанатам.

Завдяки фотографіям своїх ніг у різних громадських місцях він тепер заробляє від 500 до 1000 фунтів стерлінгів щомісяця. Це не тільки підтримує його фінансово, а й зміцнює його віру в те, що він живе автентично та творчо.