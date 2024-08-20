Чоловіка помилково кинули у в'язницю на 50 років: як перед ним перепросили

У США чоловіка помилково ув'язнили на майже 50 років. 71-річний Глінн Рей Сіммонс провів за ґратами 48 років, 1 місяць і 18 днів. Це рекорд для США.

Життя чоловіка назавжди змінилося у 1975 році.

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За що ув'язнили чоловіка

Майже 50 років тому Сіммонса разом з ймовірним "співучасником" Доном Робертсом звинуватили в пограбуванні винного магазину і вбивстві продавця. Глінн наполягав на своїй невинуватості, стверджуючи, що поліція сфальсифікувала звіт про розслідування. Крім того, прокуратура, як стверджується, приховувала деякі докази під час судового процесу.

Однак присяжні не повірили підсудному: суд виніс обом чоловікам смертний вирок й лише через 2 роки Верховний суд США замінив його на довічне ув'язнення.

У 2008 році Дона Робертса достроково звільнили, але Сіммонс залишився за ґратами й вийшов з в'язниці лише у липні 2023 року після того, як суддя скасував вирок та призначив новий судовий розгляд.

У грудні 2023 року Глінна остаточно реабілітували, оскільки були "чіткі та переконливі докази" того, що він не скоював злочину.

Сіммонса покарали за злочин, якого він не скоював. Хоча цей час неможливо повернути, але рішення, яке він ухвалив, дозволяє почати життя заново,

– сказала адвокатка Елізабет Ванг.

Зрештою чоловік отримав 7,15 мільйона доларів (близько 289 млн грн) компенсації за майже 50 років ув'язнення за злочин, якого він не скоював.