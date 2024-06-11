Американець побудував величезне Lego-місто, використавши понад мільйон деталей

Американець Геррі Барроуз вразив світ своїм неймовірним досягненням. Чоловік побудував величезне футуристичне Lego-місто, що складається з понад одного мільйона деталей.

Його творіння стало справжнім мінівсесвітом, в якому оживають фантастичні локації.

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Який вигляд має місто

У кімнаті, де чоловік розмістив величезне місто з конструктора, можна побачити кілька фортець у стилі "Зоряних війн", бойову арену, космічні кораблі, гори, міста та багато іншого.

Його увага до деталей і фантазія вразили не лише шанувальників Lego, а й усіх, хто побачив цей шедевр. Особливо вражають спеціальні механізми, вмонтовані у конструкції, які дозволяють деяким об'єктам виконувати рухи, додаючи реалістичності всій композиції.

Цей проєкт Геррі Барроуза демонструє, що з Lego можна створювати не просто іграшки, а справжні витвори мистецтва. Його робота стала джерелом натхнення для багатьох, показуючи, що навіть найсміливіші ідеї можна реалізувати з допомогою фантазії та наполегливості.

Який вигляд має місто з Lego: дивіться відео

Раніше на аукціоні продали рідкісну деталь Lego. Її особливість полягає у тому, що вона складається з 14-каратного золота. Спочатку вона коштувала лише 15 доларів.