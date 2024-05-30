Чоловік показав бургер 1995 року, який непідвладний часу: як він виглядає

Вже не вперше користувачі соцмереж спостерігають за тим, як бургери та інша продукція McDonald's зберігається надзвичайно довго. Тоді як звичайна булочка чи овочі зіпсуються за кілька днів, бургер McDonald's продовжує мати товарний вигляд протягом довгих років.

Таким спостереженням поділилися друзі Кейсі Дін та Едуардс Нітс з Австралії.

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Вони замовили бургер із сиром у 1995 році у McDonald's в Аделаїді. Друзі зберегігали його протягом довгих років, аби побачити, чи зміниться він із часом. Яким же було їхнє здивування, коли вони виявили, що булочка з котлетою майже не зазнала змін.

Австралійські друзі одразу ж охрестили бургер "безсмертним". Вони припускають, що це – найстаріший гамбургер у світі, однак офіційного підтвердження цього немає.

Як змінився бургер за 30 років

За майже 30 років бургер практично не зазнав серйозних змін. Дивовижно, але він не мав ознак цвілі чи неприємного запаху, хоча й трохи зменшився у розмірі.



Який вигляд має 30 річний бургер / VCG Photo

Австралієць настільки прив'язався до бургера, що відмовився його продавати за будь-яку ціну.

Як це коментують у McDonald's

Представники компанії McDonald's пояснюють довговічність свого гамбургера сухим середовищем, яке перешкоджає розвитку цвілі та бактерій.

Їжа, приготована вдома, яку зневоднили, може мати аналогічні результати. Подивіться уважніше: гамбургери, які ви бачите, ймовірно, висохлі та зневоднені, і зовсім не такі, як у день, коли їх купили,

– заявили вони.

Раніше ми писали про чоловіка, який замовив у McDonald's потрійний чизбургер, виключивши всі інгредієнти.

За цей експеримент він заплатив 5,39 долара, плюс 11 доларів за доставку та 3 – сервісного збору.

Отримавши замовлення, він не здивувався, знайшовши лише порожню коробку.