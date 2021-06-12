Бетмен, Росомаха, Скубі-Ду: британець одягається у кумедні костюми для робочих дзвінків у Zoom

У травні 2020 року Ніколас Джеметта з Хітчина, що у Великій Британії, вигадав для себе цікавий карантинний челендж під назвою "Маскарадний костюм на роботу". За його умовами чоловік протягом року з'являвся на відеоконференціях з колегами та друзями у різноманітних образах. Вчора, 11 червня, він одягнув вже 100-ий костюм.

Вперше він з'явився на робочій Zoom-зустрічі у костюмі після того, як побачив в інтернеті тренера Джо Вікса, який також проводив онлайн-тренування у цікавих образах. Він зробив це заради розваги, аби розвеселити себе та колег.

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Така незвична поява Ніколаса отримала позитивну реакцію. "Усі сміялися та запитували, що відбувається. Це покращувало людям настрій у важкий час, коли всі боролися з пандемією," – поділився Ніколас Джеметта.



Кілька образів Ніколаса / Фото з інстаграму nicholasjemetta

Тоді чоловік зрозумів, що це набагато більше і важливіше ніж звичайний жарт чи спосіб розважитися. Він вирішив перетворити це на проєкт на підтримку ментального здоров'я і паралельно запустив збір коштів для організацій, які надають психологічну допомогу. У нього з'явилася мета – зібрати 10 тисяч фунтів стерлінгів (382,5 тисячі гривень) і одягнути 100 костюмів за рік.

Чоловік дуже креативно підійшов до цього завдання – детально підбирав образи, встановлював тематичні фони під час конференцій у Zoom, а іноді навіть залучався підтримкою своїх дітей, які також вбиралися у костюми та допомагали таткові доповнити картину.



Ніколас з дітьми в образах з "Аліси в країні чудес" / Фото з інстаграму nicholasjemetta

Звичайно, Ніколас ділився усім у соціальних мережах, а тому його доволі швидко помітили. Інші користувачі приєдналися до флешмобу, чоловіка почали запрошувати на телешоу та інтерв'ю на радіо, а інтернет-видання писали про нього та його місію. Це допомогло популяризувати проєкт, і зробити його успішним. 11 червня Ніколас Джеметта одягнув вже 100-ий костюм, і майже завершив збір потрібної суми.

Серед найцікавіших образів чоловіка були Бетмен, Штурмовик із "Зоряних війн", Дивожінка, Воллі з "Де Воллі?", Скубі-Ду, Гру з "Нікчемного Я", Білосніжка, Алладін та багато інших. Пропонуємо вам переглянути найкращі костюми.

Щоб роздивитися образ – гортайте вправо

Ще більше костюмів Ніколаса Джеметти можна побачити в інстаграмі.