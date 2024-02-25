Чоловіка з Британії прозвали "Володарем перснів" за добрі вчинки: як він допомагає людям

Британця, на ім'я Даррен Вайлс прозвали "Володарем перснів" за його вміння знаходити загублені коштовності та повертати їх законним власникам. Нещодавно він зробив свою 200-ту знахідку.

51-річний британець займається цим вже 12 років. Найнезвичніша річ, яку йому доводилося повертати – каблучка з прахом хлопчика.

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Чимало свого часу британець проводить на пляжі. Він обстежує берег та пірнає у воду, щоб знайти загублені скарби:

обручки,

сережки,

годинники та багато іншого.



Чоловіка прозвали "Володарем перснів" / The Mirror

Чоловік також знаходив ключі від машини й мобільний телефон, який працював після тижневого перебування під водою. Він часто приходить на пляж посеред ночі, щоб скористатися найкращими умовами припливу для своїх пошуків. Його 199-ю знахідкою стала каблучка з черепом, загублена на пляжному заході в Пулі, а 200-ю – химерний ніж, який жінка загубила, коли готувала їжу для свого собаки.

Найяскравішою подією для нього стало возз'єднання Джордана Дженкінса із загубленою каблучкою, в якій містився прах його молодшого брата Оуена, на пляжі Борнмута. Хлопчик загинув у віці 12 років 2017 року, намагаючись врятувати двох дівчаток, які тонули. Даррен знайшов коштовність за десять хвилин пошуків.

Я не можу уявити собі більш емоційний подарунок, ніж цей. Жінка загубила обручки своїх покійних матері та бабусі під час купання і була так рада, що я знайшов їх. Мене не завжди супроводжує успіх, і, вирушаючи на пошуки, я завжди намагаюся не надто сподіватися, інакше можна просто розчаруватися,

– додав чоловік.

Раніше ми писали про колекціонера монет Джон Тернер, який перевірявши мішки з пожертвами, знайшов срібну монету датовану 1813 роком. Інтуїція підказала чоловікові, що знахідка може мати неабияку цінність.