Бабуся вразила мережу образом, який вона обрала на похорон подруги

Бабуся, яку у мережі вже охрестили "найвідомішою бабусею покоління Z", спричинила фурор. Вона поділилася "похоронним вбранням".

У своєму останньому відео, присвяченому моді, бабуся із Шелтона, що в американському штаті Коннектикут, показала свій образ, в якому вона пішла на похорон подруги.

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На 93-річній бабусі був чорний светр з блискучими сріблястими вставками і довгі штани. До окулярів у золотій оправі Ліліан підібрала маленьку чорну сумочку із золотою фурнітурою. З аксесуарів вона одягла привабливі сережки у формі диско-кулі.

Це моє вбрання для похорону. Якщо вам не подобається, мені байдуже. Я лише хочу, щоб привидам сподобалося, ми колись танцювали, тому я надягла ці сережки,

– додала епатажна бабуся.

Бабуся підготувала образ на похорон подруги: дивіться відео

Як на образ відреагували у мережі

"Якщо ви не прийдете на мій похорон з такою енергією, ми не зможемо бути друзями".

"Мені подобається, як ви вшанували вашу подругу, одягнувши ці сережки. Це насправді так мило".

Життєрадісне ставлення Ліліан до смерті спричиняє сміх у шанувальників, а в одній зі своїх публікацій вона додала допис із порадами, що вдягти на її похорон.

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