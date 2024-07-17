"Малювала сама": у музеї розгорівся скандал через знамениті картини Пікассо

В австрійському музеї старого й нового мистецтва Тасманії розгорівся скандал. Все через так звані картини Пабло Пікассо.

З'ясувалося, що ці картини були лише фальшивками.

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Шедеври світового мистецтва виставлялися на одній із тривалих виставок музею — "Лаунж для леді", на яку пускали виключно жінок. Правда могла б і не розкритися, якби один з ображених відвідувачів-чоловіків з австралійського штату Новий Південний Уельс не звернувся до суду, звинувативши адміністрацію в дискримінації.

Суд вирішив справу на користь позивача й зобов'язав керівництво закладу зняти обмеження щодо статі та надати всім охочим доступ до експозиції. Після цього кураторка заховала частину полотен у жіночому туалеті, а згодом написала блог з поясненнями.



Картини розмістили у туалеті / Фото Jesse Hunniford

Деякі картини я намалювала сама. Одного разу випивали з подругою й жартували про підробки. Хотіла, щоб картини пасували до колірної гами простору та зелених шовкових фіранок,

– зазначила вона.

Фальшивками виявилися й деякі інші експонати.