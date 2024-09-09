"Лякає дітей": блогерка з рогами хоче побити черговий рекорд – як вона виглядає

Американка, на ім'я Джессі Кіркпатрік з Канзасу є прихильницею усіляких модифікацій зі своїм тілом. Вона вже має 27 пірсингів, імпланти у чолі та численні татуювання.

Однак на цьому Джессі не планує зупинятися. Тепер вона хоче потрапити до Книги рекордів Гіннеса за найбільші у світі ніздрі.

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Як зараз виглядає дівчина

Станом на зараз Джессі має:

3 великі татуювання на обличчі,

7 модифікацій тіла на мочках вух, язику, губах і ніздрях,

27 пірсингів,

роги на лобі.

Джессіка розповіла, що її зовнішній вигляд зустрічався з осудом, оскільки не всі її розуміють. Діти, зустрічаючи її, навіть тікали в сльозах.

Водночас образи, якими обсипають Джессіку, вже не зачіпають її, і єдиною проблемою, з якою вона стикається, є те, коли хтось намагається позбавити її свободи слова на підставі своїх упереджень. З решти вона просто сміється.



Який вигляд мала дівчина / Фото Mirror

Як вона виглядає зараз / Фото Mirror

Як дівчині встановити рекорд

Рекорд Гіннесса з найдовшого носа належить покійному Мехмету Озюреку, який помер минулого року у віці 75 років. Його ніс був завдовжки 8,8 см. Наразі ще немає рекорду за найбільшими ніздрями, але Джессі хоче зробити їх якомога більшими, перш ніж поборотися за перемогу. Наразі вони становлять 27 міліметрів.

Крім того, Джессіка, що володіє на цей час мочками вух діаметром 70 міліметрів, збирається стати рекордсменом і в цьому виді модифікації тіла.