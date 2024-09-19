Чоловік 18 років помилково сплачував чужі рахунки за комуналку: чим все закінчилося

Американець у США протягом 18 років помилково оплачував рахунки за електроенергію свого сусіда. "Щасливчика" звати Кен Вілсон і він живе в одній і тій же квартирі від 2006 року.

Як повідомляє CBS Sacramento, одного дня чоловік помітив, що його рахунки за електрику зростають, тому він зробив кроки, щоб спробувати скоротити споживання енергії.

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Чоловік сплачував чужі рахунки за світло: як так сталося?

Вілсон вимикав більшість вимикачів, щоб, коли він йде, у квартирі залишався ввімкненим лише холодильник. Він також придбав пристрій, який вимірює, скільки ват енергії споживають його прилади, щоб він міг точно розрахувати, скільки енергії він використовує.

Я ніколи не звертав на це уваги, бо завжди думав, що використовую дуже мало енергії. Я намагався економити електроенергію та зменшити свої витрати, тому що вона ставала дуже дорогою. Більше я нічого не міг зробити, щоб зменшити свої витрати. Я був дуже пильним щодо цього,

– пояснив він.

Але це не дало жодних результатів, тож він звернувся до відповідних служб. Вони провели детальне розслідування та виявили, що американець сплачував чужі рахунки протягом майже двох десятиліть.

Працівник підтвердив, що Вілсон насправді платив не за тим лічильником, а за його лічильником платив хтось інший. Він вважає, що, оскільки він живе один і завжди був обережним у питаннях енергозбереження, його фактичний рахунок, ймовірно, нижчий, ніж у будь-якої іншої квартири, особливо якщо у квартирі, за яку він сплачував рахунок, проживала сім'я або декілька людей.

"Я почуваюся безсилим, тому що не можу контролювати свій власний лічильник", – сказав Вілсон.

Чим все закінчилося?

17 вересня компанія зарахувала на його рахунок понад 600 доларів – суму, яку він переплачував протягом трьох років. Його лічильник полагодили, тож тепер Вілсон платить за електроенергію самостійно.