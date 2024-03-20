Американець передбачив виграш у лотерею: як йому це вдалося та скільки він виграв

Чоловік з американського штату Мічиган довірився інтуїції та зірвав куш у лотерею. Він зізнався, що коли побачив нового продавця лотерей у місцевому магазині, то був впевнений, що саме цей чоловік продасть йому щасливий білет.

Так, зрештою, і сталося. Американець зірвав приз у розмірі 500 000 доларів.

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На заправці, на якій я зазвичай зупиняюся, працювала нова людина, і я сказав: "Новий продавець сьогодні продасть мені великий виграш!",

– сказав чоловік.

І це дійсно виявилося правдою. Коли щасливчик стер захисний шар, то побачив головний приз у розмірі 500 000 доларів.

"Коли я видряпав білет, я побачив приз у 500 000 доларів, мені довелося кілька разів порахувати нулі, щоб переконатися, що я все правильно прочитав. Я був такий щасливий, що ледь не розплакався", – додав він.

Переможець досі не може усвідомити свого щастя. Але він вже поділився планами на майбутнє. Чоловік зауважив, що його грошовий приз піде на пенсію, ремонт будинку та інвестиції.

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