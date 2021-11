Адель анонсувала нову пісню у різдвяній рекламі Amazon: зворушливе відео

Минулого місяця Адель повернулася після 6-річного мовчання з новою піснею Easy On Me, а вже незабаром вийде і її четвертий альбом "30". А поки шанувальники співачки з нетерпінням очікують презентації платівки, одна із композицій, що до неї увійшли, вже пролунала у різдвяній рекламі компанії Amazon.

Доброта – найкращий подарунок

Фрагмент пісні Hold On пролунав у відео "Доброта – найкращий подарунок", знятому у кращих традиціях різдвяних роликів. Композиція стала відмінним саундтреком до історії дівчини, яка, здається, залишилася на свята сама.

Головна героїня відео – дівчина, що, як і всі ми, намагається жити звичним життям під час пандемії коронавірусу. Вона навчається, спілкується з друзями, але щось все-таки не дає їй розслабитися та поринути у вир життя.

Тривогу героїні помічає її сусідка. У новинах вона чує про те, що пандемія впливає на психологічне благополуччя, а тривожні настрої серед молоді зростають. Жінка вирішує підтримати дівчину, і надсилає їй різдвяний подарунок. Усе це супроводжується життєствердними словами пісні Адель.

Дай часу набратися терпіння,

Нехай біль буде милосердним,

Просто зачекай, просто зачекай,

Я виживу,

– співає Адель.

Різдвяна реклама Amazon з новою піснею Адель: дивіться відео



Hold On стала другою піснею після Easy On Me з альбому "30", яку почув широкий загал. Реліз платівки запланований на 19 листопада. ​