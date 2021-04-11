8-річний хлопчик встановив світовий рекорд в скелелазінні, пройшовши складний маршрут
Юний скелелаз з Франції відзначився низкою дивовижних проходжень скельних маршрутів. А нещодавно він пройшов свій перший маршрут складності 8а+ "Sacrilège" на скелях Ле Сосуа.
Джерело:Wspinanie
Жюль Анрі – восьмирічний скелелаз із Франції. Займатися скелелазінням хлопчик почав завдяки своєму батькові. І хоча Жюль взявся за підкорення скель лише рік тому, він може похизуватися чималими досягненнями у проходженні скельних маршрутів.
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Місяць тому юний француз пройшов маршрут 7с+ "Chimpanzodrome" у регіоні Ле Сосуа. Це досягнення заслуговує на особливу увагу, адже враховуючи складність маршруту, ця скеля не найулюбленіша серед молодих скелелазів.
Проходження маршруту складністю 7с+: відео
На початку квітня Жюль Анрі підкорив маршрут складності 8а+ "Sacrilège" на тих самих скелях Ле Сосуа. І варто зазначити, що до цього ще жодного разу скелелазу його віку такий маршрут не піддавався – складність 8а+ не проходив ніхто молодше 9 років.
Юний Анрі підкорює маршрут складності 8а+: дивитися онлайн
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