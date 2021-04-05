Ліки від поганого настрою: 45 кумедних фото тварин, які зроблять ваш день кращим

17:28

Тварини змінюють наше життя на краще. Вони здатні викликати посмішку на обличчі самим лише виглядом. Ми переконані, що кумедні пози, смішні вирази мордочок та щирі емоції пухнастиків – найкращі ліки від поганого настрою у невдалий день.