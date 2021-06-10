Що тут відбувається: 25 людей, які зберігають спокій у вкрай дивних ситуаціях – курйозні фото

У незнайомих чи небезпечних ситуаціях усі люди поводяться по-різному. Хтось панікує, хтось починає метушливо шукати вихід, але є й такі, що зберігають цілковитий спокій тоді, коли це здавалося б неможливим. Збоку це виглядає настільки безглуздо та абсурдно, що робиться смішно.

Розваги 24 підготували добірку фотографій, дивлячись на які виникає лише одне запитання: "Що тут відбувається?". Адже абсолютно незрозуміло, як зображені на них люди взагалі потрапили у такі обставини, і чому вони вирішили поводитися саме так. Їхня поведінка не піддається ніякій логіці, а їхній стресостійкості залишається лише позаздрити.

Це цікаво Як влаштована робота дилера в казино

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