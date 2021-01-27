20 тисяч бджіл збудували вулик в офісі компанії, поки співробітники працювали віддалено: фото

Співробітники американської компанії Invoca були змушені покинути свої робочі місця та працювати з дому ще на початку пандемії. А тим часом офіс компанії не пустував – його захопили бджоли й збудували там величезний вулик.

Джерело: Inc.com

Працівники каліфорнійської компанії Invoсa, яка займається розробкою програмного забезпечення, перейшли на віддалену роботу у березні 2020 року у зв'язку з уведенням локдауну. А поки 210 людей працювали з дому, у їхньому офісі оселилися медоносні бджоли.

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Вони побудували власний вулик та невпинно працювали. Коли спеціалісти знайшли бджіл, їх було вже близько 20 тисяч. За весь час комахи встигли виготовити 10 галонів меду, стільників та воску.

Ми чекали багатьох викликів пандемії і багато говорили про проблеми, пов'язані з поверненням до офісу, але цього точно не було у нашому списку,

– розповів генеральний директор компанії Грегг Джонсон.



Один із бджолиних стільників, знайдених в офісі / Фото Super Bee Rescue and Removal

Сьюзен Аранго, менеджерка компанії, вперше виявила бджіл, коли прийшла до офісу наприкінці квітня. Вона побачила декілька мертвих комах на підлозі, але подумала, що їх принесло з вулиці. Кожного наступного разу, коли вона приходила, мертвих бджіл ставало все більше. Це почало турбувати її, але пошуки вулика не принесли результатів.

Врешті-решт у січні вона зателефонувала до місцевої компанії Super Bee Rescue and Removal, яка займається безпечним переселенням бджіл у природне середовище. Спеціалісти швидко знайшли вулик за допомогою тепловізора.

Виявилося, що комахи пробралися до будівлі через отвір у зовнішній стіні та оселилися між 2-им та 3-ім поверхами.

Для того, щоб зберегти комахам життя, бджолярі вирізали отвір у стелі та кілька днів заманювали бджіл у контейнер. Таким чином усіх бджіл разом із вуликом та маткою безпечно перевезли з офісу Invoсa. А Сьюзен Аранго навіть отримала шматок стільника з медом на знак вдячності.