20 безглуздих помилок людей, яким байдуже на свою роботу: курйозна добірка

Кожен із нас час від часу помиляється у різних робочих чи побутових питаннях, і в цьому немає нічого дивного. Але іноді у повсякденному житті ми зустрічаємо настільки безглузді помилки інших людей, що складно уявити, як можна було до такого додуматися, і навіть не помітити свого фейлу.

На розважальному порталі Reddit є розділ під назвою You Had One Job! ("У тебе була одна робота!"), де користувачі розповідають і публікують фотографії курйозних помилок інших людей, яких вони припустилися, виконуючи свою роботу. Пропонуємо вам переглянути деякі з них, щоб переконатися, що безглузді фейли трапляються з усіма.

"Коли тобі просто байдуже"

"Хтось захотів залишити цей конус там назавжди"

"Трішки змінили прапор"

"Моя мама знайшла цілу картоплину у пакеті з чипсами"

"Ось таку виделку я знайшов у новому наборі"

"Не дивуйтеся, саме так виглядають австралійські банани"

"Пояс, який мав би допомогти мені від болю у спині, був на найнижчій полиці"

"У тебе була одна робота!"

"Сюрприз для найкращих друзів"

"Це плитка чи головоломка?"

"Цікаве дизайнерське рішення"

"Напевно, одягати манекен – це занадто складно"

"Тут вирішили, що захисні маски непотрібні під час пандемії коронавірусу"

"Нічого дивного, просто пісуар у жіночому туалеті"

"Що б це могло означати?"

"Або тут щось не так, або в автора хвора фантазія"

"Ви серйозно?"

"Нові сходи в моїй школі"

"Як це взагалі можливо?"

"Хто встановлював злив у цьому душі?"