Не давайте дітям гаджети: 10-місячний малюк оновив батьківську Tesla на величезні гроші

Користувачка тіктоку з нікмеймом stayfitstaylit опублікувала в мережі відео, яке швидко стало вірусним. Вона розповіла, що її 10-місячний син витратив більше ніж 10 тисяч доларів на придбання пакету оновлень для Tesla.

Малюк сидів за столиком поруч із телефоном, поки мама готувала для нього їжу. Він бавився з гаджетом і якимось чином зайшов до фірмового додатка Tesla. Продовжуючи натискати на екран, хлопчик придбав пакет оновлень програмного забезпечення автомобіля і витратив 10 837 доларів (майже 295 тисяч гривень).

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Жінка помітила списання з карти лише через кілька днів. Вона звернулася до Tesla, аби пояснити ситуацію та повернути гроші, але було занадто пізно. За правилами компанії, покупку можна скасувати протягом 48 годин, які на той момент вже минули.

Відео стало вірусним – за тиждень його переглянули понад 2 мільйони разів. Думки людей в коментарях розділилися. Одні жартували, що малюк дуже хвилюється за свою безпеку, і пропонували вирахувати витрачену суму з грошей, заощаджених на навчання сина. Інші ж звинувачували жінку у тому, що вона дала немовляті телефон.

Були й користувачі, які не повірили у реальність цієї історії. Але жінка пояснила їм, що ні додаток Tesla, ні покупки в ньому не захищені паролем, а банк не запитував підтвердження транзакції, бо кредитка була прив'язана до програми.